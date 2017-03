Sobreviven a tecnología

Correos de México sigue luchando contra la tecnología, pero pese a todo sobrevive de las empresas nacionales, dedicando ahora su tiempo a repartir publicidad y recibos.

Actualmente se distribuyen diariamente 300 cartas, pero ya no son las tradicionales, las que se enviaban a familiares o a la pareja, ahora los carteros se dedican a entregar recibos de teléfono, estados de cuenta de algunos bancos, documentos de cobranza, y hasta de Mary Kay, así como revistas y toda clase de folletos.

“No son muchas, son 12 empresas a las que damos servicio; no son locales, son empresas a nivel nacional; las cartas tradicionales que nos llegan a tocar son muy rara vez, más que nada por eso hacemos actividades cuando se acerca una fecha en especial para revivir ese tipo de actividades que se hacían de antaño”, dijo Román Reyes Valles, comisario de vigilancia y fiscalización del sindicato de correos de Reynosa.

QUEDA EN EL PASADO

Los giros postales ya quedaron en el pasado, es obsoleto, ahora los ciudadanos utilizan más telégrafos, pero es más rápido hacer depósitos en tiendas de conveniencia, ya que se refleja en forma inmediata.

“Antes se hacía por correos de México , pero tardaban dos o tres días, pero utilizan telégrafos, ahora es más fácil en los bancos, o en las tiendas”, expresó.

APARTADOS POSTALES

En el caso de los apartados postales todavía hay 39 funcionando y tienen un costo de 300 pesos por año para personas físicas, y para empresas alrededor de 900 pesos.

En este caso el ciudadano solicita el apartado postal, le piden copia de la credencial, hacen el pago y se les entrega una llave y pueden venir a checar periódicamente su apartado.

“Es más que nada para las personas que no cuentan con una casa fija aquí en la ciudad, por eso mejor rentan un apartado postal, aunque sí ha disminuido pero todavía tenemos”, comentó.

39 CARTEROS

Actualmente en Correos de México de Reynosa, hay 39 carteros, aunque necesitan de mayor personal, pero con todo y carencias siguen luchando por seguir activos, con todo y que han sufrido recortes en la plantilla laboral.

“Las nuevas generaciones no conocen nada de esto; enviarse una carta escrita, no saben lo que es escribir y recibir una carta, la intención es esa, que las nuevas generaciones puedan vivir ese tipo de experiencias y sentir la calidez de una carta a mano, pero estamos trabajando pese a las carencias, no nos rajamos y seguimos trabajando”, apuntó

Por el mes de febrero se invitó a la población y a escuelas a enviar cartas, para que los niños conocieran la forma en que se hacía antes, logrando recepcionar 300 cartas de San Valentín, cifra mucho mayor a otros años.

Registran los giros desplome de 95%

Por Ángel Domínguez

Los giros de efectivo en las oficinas de Telecomunicaciones de México -antes Telégrafos-, han caído hasta en un 95 por ciento, debido a la competencia de tiendas de autoservicio y departamentales que ofrecen este concepto.

Sara Ronson Espinoza, encargada de la oficina, manifestó que desde hace siete años de los mil trámites que se realizaban por día, ahora se realizan 180.

“Anteriormente era únicamente giros y cobros de dinero por telegramas; de un tiempo para acá, telégrafos ya cuenta con varios servicios ante la poca asistencia de personas”, dijo.

Destacó que Telecomu-nicaciones de México se ha convertido en una dependencia en donde los habitantes pueden hacer sus pagos a terceros, como son depósitos y retiros a bancos, servicios de agua, luz, cable, compartamos y de cosméticos por catálogos, además de recargas telefónicas.

Además de pagarles las pensiones a los adultos mayores incorporados al Programa Federal 65 y Más, quienes por fechas determinadas acuden a cambiar sus comprobantes del apoyo a estas oficinas.

Les ganan. La competencia de tiendas de autoservicio y departamentales que ofrecen el servicio.