Soborna Farmacéutica a funcionarios en México, Ucrania y Rusia

Cd. de México.- Teva Pharmaceutical Industries aceptó pagar 519 millones de dólares a las autoridades de Estados Unidos para resolver una investigación de sus prácticas de marketing y ventas en Rusia, Ucrania y México.



Teva, el mayor fabricante mundial de medicamentos genéricos, llegó a un acuerdo de procesamiento diferido con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, dijo la compañía el jueves en un comunicado.



El acuerdo también resuelve una investigación paralela de la Comisión de Valores y Bolsa (SEC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos. Una subsidiaria de Teva en Rusia aceptó declararse culpable, según el comunicado de la empresa.



Las multas de Teva están entre las 10 más grandes impuestas por autoridades de Estados Unidos por violaciones a la Ley de Prácticas Corruptas Extranjeras (FCPA, por sus siglas en inglés), que prohíbe que las empresas sobornen funcionarios para conseguir negocios en el exterior.



Funcionarios del Departamento de Justicia están trabajando para cerrar una serie de investigaciones antes de que el Gobierno de Obama concluya en enero.



Unas 75 compañías han revelado que están bajo investigación por violaciones de la ley contra la corrupción, según el blog de la FCPA.



Recientes tratos extrajudiciales incluyen el acuerdo de Och-Ziff Capital Management LP de pagar 415 millones de dólares en penalidades y multas para resolver una pesquisa federal sobre el pago de sobornos en África, y el acuerdo de JPMorgan Chase & Co. de pagar unos 264 millones de dólares para resolver acusaciones de que contrató hijos de autoridades chinas para conseguir negocios, en violación de leyes contra los sobornos.



Teva, con sede en Petach Tikva, Israel, dijo el mes pasado a inversionistas que había apartado 520 millones de dólares para resolver las investigaciones de conductas ocurridas entre 2007 y 2013.



En febrero, Teva informó que una investigación interna concluyó que la compañía probablemente violó leyes de Estados Unidos, según expedientes de la SEC.



La investigación de subsidiarias en Rusia, Europa Oriental y América Latina halló que algunos ejecutivos dieron a autoridades locales información inexacta o alterada sobre prácticas de marketing o promocionales, informó Teva este año.



Teva dijo que respondió a las acusaciones revisando su programa de gestión corporativa, dando fin a relaciones con terceros, cesando operaciones en ciertos países y despidiendo empleados de la compañía. Ninguna de las conductas implicó ventas en Estados Unidos, según el comunicado, y los empleados involucrados en los pagos ya no son empleados de Teva .



El acuerdo no resuelve todos los problemas legales de Teva . En Estados Unidos, Teva está entre más de una decena de fabricantes de medicamentos genéricos bajo investigación penal del Departamento de Justicia por presuntamente conspirar para aumentar precios. La semana pasada, la compañía fue demandada por 20 estados por su supuesta conducta de determinación de precios.