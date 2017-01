Snapchat se rediseña

CIUDAD DE MÉXICO.- La aplicación para móviles Snapchat, lanzó un rediseño de su app basado en algunas críticas de sus usuarios.

Es así que la app agregará una nueva barra de búsquedas, mejorará su navegación y tendrá una historia en vivo global llamada "Nuestra Historia", la cual contará con snaps de todo el mundo; algo que seguramente no le agradará a todos los usuarios, ya que antes el contenido publicado era sumamente filtrado y limitado a eventos importantes.

Es así que ahora será más fácil navegar a través de los contenidos de las personas que sigues, y, se podrá encontrar amigos, grupos, publicaciones e historias de forma más sencilla.

Asimismo, el portal Mashable explicó que cambió la navegación del app, ya que para obtener acceso a tu perfil podrás tocar tu Bitmoji en la esquina superior izquierda.

Los usuarios de Android podrían comenzar a recibir primero esta actualización, seguidos de los de iOS, aunque no hay una fecha determinada para ello.

La compañía con sede en Venice, California, ha realizado incursiones en contenidos de noticias y entretenimiento, una estrategia que ha aumentado la competencia entre las empresas de redes sociales como Facebook Inc y Twitter Inc. En 2015, comenzó a compartir videos y artículos de cadenas de televisión como CNN y ESPN en una característica llamada Snapchat Discover.