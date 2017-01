‘SKIMMING’ El robo silencioso

Debido al continuo problema de fraudes con tarjetas de crédito y débito, la Asociación de Bancos de México (ABM) emitió una serie de recomendaciones las cuales están siendo difundidas por las instituciones bancarias de la localidad.

Se trata de recomendaciones prácticas que reducen la posibilidad de ser víctima de fraudes con tarjetas, un delito que sigue en aumento en todo el país.

Para evitar el ‘‘ skimming ’’ o clonación de tarjetas la ABM recomienda que al recibir la tarjeta, asegúrese de que el sobre no haya sido abierto y posteriormente, cumpla con las medidas de protección indicadas adentro incluido el firmar la tarjeta con bolígrafo de tinta negra.

RECOMENDACIONES

Asimismo se pide evitar perder de vista la tarjeta al realizar pagos en comercios y procurar que la transacción se realice siempre en presencia del usuario, y cuando se la reciba de regreso hay que asegurare de que efectivamente sea la tarjeta del usuario.

La Asociación de Bancos de México exhorta a cancelar aquellas cuentas que no se utilicen. En algunos bancos, incluso, se puede solicitar una reducción de la línea de crédito y restablecerla en el momento que se requiera de manera inmediata.

Se invita además a no prestar la tarjeta ni permitir que otras personas la usen en su nombre. En el caso de tarjetas que se venzan, se deterioren o se cancelan, es procedente proceder a la destrucción total del plástico o por lo menos raspar totalmente la firma y remover el chip (en caso de que aplique).

SÓLO LO NECESARIO

Para evitar robo o extravío la ABM exhorta a llevar consigo sólo la identificación oficial y las tarjetas de crédito o débito que se van a utilizar; evitar dejar la tarjeta o documentación personal con firmas en el automóvil, especialmente en los valet parking.

En caso de robo o extravío de su tarjeta, hay que reportarlo de inmediato al banco.

En caso de no recibir la tarjeta que se esperaba vía correo se debe de reportar este hecho al banco y durante los viajes nunca deje las tarjetas en la habitación, ni aún guardadas dentro de una maleta. Procure dejarlas en la caja de seguridad del hotel.

Cuando se compran bienes o servicios sin la tarjeta presente no se debe proporcionar información del plástico a terceros no conocidos ni a empresas que no sean reconocidas o de prestigio, así como no responder a correos electrónicos de desconocidos; guardar los comprobantes de operaciones hechas por lo menos hasta que se reciba, los de cuenta, podría requerir.

Robo de identidad

>No crea en las promesas de regalos o premios y/o cualquier otro argumento para obtener su información vía telefónica, en mensajes de texto o por correo electrónico.

>Sea cauteloso con sus datos personales o la entrega de copia de sus tarjetas a personas extrañas que se encuentren en vía pública y le ofrezcan el pago de servicios o tarjetas comerciales, bancarias o de descuento.

>Implemente

con su familia la norma de no proporcionar ninguna información por teléfono a personas desconocidas.

>Eventualmente podría recibir llamadas de su banco para verificar si realizó transacciones diferentes a su patrón de comportamiento, atienda las mismas tan pronto le sea posible.

>Consulte su buró de crédito por lo menos una vez al año y verifique que no existan créditos no solicitados Recuerde que tiene derecho a una consulta gratuita por año.

¿Qué es ‘ skimming ’?

>Se denomina ‘ skimming ’ al robo de información de tarjetas de crédito utilizado en el momento de la transacción, con la finalidad de reproducir o clonar la tarjeta de crédito o débito para su posterior uso fraudulento.

>Consiste en el copiado de la banda magnética de una tarjeta (crédito, débito, etc).

>Los escenarios comunes en los que se realiza skimming es en restaurantes, bares, gasolineras o en cajeros electrónicos donde un cómplice del criminal está en posesión de la tarjeta de crédito de la víctima o en un lugar en el que se ha instalado un dispositivo que puede copiar la información.

>En el caso de un cajero automático, el autor del fraude pone un disposan a menudo en combinación con una microcámara que graba el código PIN (Código de seguridad) del usuario.

>Es difícil que el titular de la tarjeta detecte el ‘ skimming ’, pero es bastante fácil de detectar para el emisor de la tarjeta con una muestra lo suficientemente grande.