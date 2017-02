Sistema Nacional Anticorrupción sin incorporarse aún en 16 estados

Cd. de México.- De acuerdo con un reporte de la Comisión Anticorrupción del Senado, sólo 16 de las 32 entidades federativas han avanzado en el tema que tiene como fecha límite el mes de julio.



Entre los estados que aún no cumplen están algunos que enfrentan señalamientos de casos de corrupción como Coahuila, Chihuahua, Durango, Quintana Roo, Veracruz y Zacatecas.



Según el reporte, en el caso de Veracruz, el Artículo 33 de la Constitución local faculta al Congreso del Estado a legislar en materia de anticorrupción para coordinarse en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción.



Se advierte que deberá instalarse de manera permanente un Comité Coordinador Anticorrupción , que tendrá como objetivo instaurar el sistema y enlazarse con el Nacional.



"Se describe la integración del Sistema Local Anticorrupción pero no su definición", indica el documento.



Por otro lado, en el caso de Durango se señala que el Artículo 144 de la Constitución local establece la Comisión Anticorrupción .



Sin embargo refiere que dicho órgano no cumple con las características de un sistema local de acuerdo con lo que establece la Constitución federal y la ley General del SNA .



"Por lo tanto no podemos incluirla en la lista de los estados que hayan homologado su constitución local con la federal", indica la Comisión.



Entre las entidades que tienen pendiente la reforma están los estados de México, Baja California Sur, Campeche, Colima, Guerrero, Hidalgo, Sinaloa, Tamaulipas, Tabasco y Tlaxcala.



Hasta el momento han cumplido Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Sonora, San Luis Potosí, Yucatán y la Ciudad de México.



En diciembre pasado, el Senado anunció su intención de establecer un tablero de control para evidenciar el avance o rezago de los congresos de los estados en la aprobación de las nuevas leyes para combatir la corrupción.



El presidente de la Cámara Alta, Pablo Escudero, consideró que ese mecanismo podría ayudar a determinar en qué entidades existen resistencias para avanzar en la armonización del marco legal.



El anuncio se realizó luego de una reunión de la Comisión Anticorrupción con diputados locales de todo el País sobre los retos de la armonización.



En esa ocasión, senadores de todos los partidos reconocieron que los diputados locales enfrentan resistencias y presiones de sus gobernadores para avanzar en la materia.