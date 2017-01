Sin recursos, no darán alimentos. Frenan programa escolar por recorte

Mientras no llegue el recurso federal no se reanudará el programa de apoyo alimenticio a los estudiantes de la Escuela Primaria “Club 20-30” No. 1 de la colonia Del Valle.

El plantel dejó de dar el servicio poco más de dos meses antes de que concluyera el 2016 por falta de dinero para la compra de la materia prima con la que se elaboraba la comida.

“Tenemos un comedor en toda la extensión de la palabra, pero nos falta para abastecernos de lo necesario para preparar los alimentos que les dábamos a los alumnos del plantel”, dijo Aníbal García Treviño, director de la institución.

Ya estamos en enero y se espera que para finales del mismo o inicios del mes entrante llegue el apoyo para continuar con la actividad.

“Vamos a tratar de convencer nuevamente a los padres y madres de familia para que también contribuyan con aportaciones económicas para darles de comer a sus hijos. Esta es una escuela de tiempo completo y aprovechamos la ocasión para invitar a los paterfamilias a que vengan a inscribir a sus niños porque aquí tenemos el plazo abierto. Todavía hay tiempo para que hagan el trámite”, comentó finalmente García Treviño.

Plantel. Escuela Primaria “Club 20-30” No. 1 de la colonia Del Valle.