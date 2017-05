Sin problemas en larecaudación de grano

Matamoros, Tam.- Las constantes fallas en el suministro eléctrico no han causado hasta ahora dificultades en la entrega-recepción de la cosecha en los centros de acopio de Matamoros pero sí pueden ocasionar serios problemas de salud en los habitantes de las comunidades rurales que están expensas a los ataques de las plagas de mosquitos, entre estos el zancudo transmisor del dengue.

No podemos hacer nada al respecto, afirma Luis Lauro Garza Rangel, “ya que por lo que sabemos, los apagones se origina por efectos de la naturaleza, ni siquiera podemos echarle la culpa a la Comisión Federal de Electricidad, pero como quiera estamos sufriendo en lo que respecta”.

El ex dirigente del Comité Municipal Campesino dijo que desde el domingo pasado, cuando comenzaron a presentarse las fallas en el suministro eléctrico no sólo en la ciudad sino también en los ejidos, el sufrimiento mayor es por el calor y porque la gente no tiene los medios para ahuyentar los zancudos y el temor principal es que ante la imposibilidad de combatirlos pronto se puedan presentar casos de dengue.

“Si no podemos prender los abanicos nos estamos asando pero no podemos salir de las casas porque los zancudos están sobre nosotros, las familias, sobre todo los niños son quienes más están siendo afectados pero qué podemos hacer si así están las cosas? Sólo le pedimos a Dios que esto ya no siga o que no sea tan frecuente”.

SIN PROBLEMAS

En lo que respecta a la actividad agrícola, Luis Lauro Garza Rangel afirmó que los apagones no han provocado hasta ahora problemas en los centros de acopio de la cosecha.

Lo que está pasando, afirmó, “es que como las siembras fueron este año en diferentes fechas, las trillas se están haciendo escalonadas, ahora están trillando apenas los que sembraron en enero, por eso no hemos visto todavía largas filas en las recibas y tampoco se han reportado quejas por tardanza en que la gente sea atendida, si acaso algunos se tienen que esperar más pero los compañeros ya están acostumbrados a eso”.

Pero dice que de continuar los cortes de energía eléctrica cuando se venga lo fuerte de la cosecha, sí puede haber dificultades, por lo que se requiere que la Comisión Federal de Electricidad tome las medidas preventivas necesarias.