Sin ofertas formales por Gignac y Delort

La directiva no ha recibido ofertas formales por los franceses André-Pierre Gignac y Andy Delort , aunque por éste último aún tienen una semana para negociar.



Alejandro Rodríguez, presidente de los Tigres, habló en el caso de Delort, por quien se sabe hay tres ofertas, aunque no se ha dicho si son en préstamo o compra.



"No ha llegado ningún documento, hay intenciones y todavía queda toda esta semana, de martes a martes, pero en concreto no ha llegado nada, pero sí hay intenciones, pero nada en concreto".



Rodríguez mencionó que la operación ya sea en compra o renta se daría siempre y que fuera bueno para los dos Clubes y el jugador.



Sobre Gignac, mencionó que no han tenido ofertas, pero lo contemplan en el equipo.



"André es un gran activo como persona, como jugador, como todo. Se ha incorporado a la vida del equipo y de nuestra sociedad en una forma sobresaliente, eso lo apreciamos mucho y él también lo aprecia mucho", manifestó.