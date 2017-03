Sin llegarle el datooficial al municipio

La directora de Educación Municipal, Marisol Magallán Medina, manifestó que ha recibido comentarios de directores de escuelas primarias que tienen la incertidumbre de un desabasto de libros, debido a que supuestamente no habrá más tiraje de estos.



“La verdad yo no he visto la circular, pero me han comentado que posiblemente no haya tiraje de libros, los que se están utilizando ahorita posiblemente se sigan ocupando el próximo ciclo”, dijo.

Destacó que esa información le llegó por fuentes externas y no por las autoridades educativas de la Secretaría, además que está causando mucha preocupación entre los directores y profesores de las primarias.

Consideró que la falta de entrega de los ejemplares ocasionará la carencia de estos en los planteles educativos, debido a que no se podrán reciclar porque fueron dejados en malas condiciones y porque son extraviados.

Señaló que la Secretaría de Educación Pública a través de su presupuesto de egresos es la encargada de elaborar y mandar los libros a los planteles.