‘Sí habrá libros de texto gratuitos’, asegura la SET

Cd. Victoria, Tam.- El subsecretario de Educación Básica, Julio Herminio Pimienta Prieto, aseguró que para el próximo ciclo escolar 2017-2018 se contará con suficientes libros de texto gratuitos, esto luego de que fuese difundida una circular exhortando a los directores de escuelas primarias para que implementen programas para la recuperación y reutilización de los libros de texto gratuitos.

Fue el pasado 17 de febrero cuando comenzó a difundirse en todo el Estado la circular SET/SEB/DEP/028/17, emitida por la Dirección de Educación Primaria del Estado, en la cual se lee que “La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Educación Pública, a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, a las autoridades educativas de las entidades federativas y a los directores de las Escuelas de Educación Básica, a diseñar estrategias y desarrollar programas para el uso responsable de los libros de texto que permitan su reutilización en diversos ciclos escolares, en tanto no se actualice su contenido”.

No obstante el subsecretario de Educación Básica mencionó que esto no implicaba que para el próximo ciclo escolar no vayan a ser impresos nuevos libros de texto gratuitos, “sí se van a reimprimir libros, si va haber libros el año que viene, simplemente lo que se está es creando conciencia acerca de la utilización de los libros de texto ”.

Pimienta Prieto aseveró que ya fue remitida a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg) una requisición similar a la del presente ciclo escolar, es decir, cinco millones 374 mil 377 libros para el ciclo 2017-2018, el cual inicia el mes de agosto.

“Es algo que la mesa directiva de la LXIII Legislatura le hace llegar al licenciado Francisco Javier García Cabeza de Vaca, gobernador del estado de Tamaulipas, y nos turnan para que nosotros tomemos las medidas pertinentes”.

BUEN USO A EXCEDENTE

Mencionó que el excedente que pudiera obtenerse por la recuperación de los libros de texto de este año, podría utilizarse para satisfacer la demanda de parte de las familias de connacionales deportados de los Estados Unidos de América, sin embargo, enfatizó que esto ya fue considerado en la requisición presentada a la Conaliteg.

“Podría servir para cualquier incremento de matrícula pero además se tiene contemplado que si en la proyección están los niños migrantes que se incorporen a nuestro estado esta solicitud ya se ha tramitado”.