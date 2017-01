Sigue Trump amenazando empresas, ahora a BMW

Berlín, Alemania.- El Presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a amenazar a una automotriz.



El magnate advirtió que impondrá un impuesto fronterizo de 35 por ciento a los autos que la alemana BMW planea construir en una nueva planta en México y que exporte al mercado estadounidense.



Trump hizo estas declaraciones en una entrevista con el tabloide alemán Bild, que hoy divulgó extractos de sus comentarios traducidos al alemán.



Una portavoz de BMW explicó que una planta del Grupo BMW en San Luis Potosí ensamblaría la Serie 3 del BMW a partir de 2019, con la producción destinada al mercado mundial.



La planta en México sería una adición a las instalaciones productivas ya existentes del Serie 3 en Alemania y China.



Donald Trump también dijo hoy que las automotrices estadounidenses deberían comenzar a ensamblar los vehículos en el país si quieren hacer negocios en el mercado local.



"Las compañías automotrices y otras, si quieren hacer negocios en nuestro país, tienen que comenzar a hacer las cosas aquí nuevamente", dijo Trump en la red social Twitter.



will only get higher. Car companies and others, if they want to do business in our country, have to start making things here again. WIN!