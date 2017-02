Siguen auditorías al anterior gobierno. Sorprenden las cosas que salen: CDV

El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca dijo que siguen las auditorías a los funcionarios de la pasada administración y aunque no dio detalles de las investigaciones, afirmó que una cosa fue lo que reportaron y otra lo que dejaron realmente.

El mandatario estatal comentó que por el momento están revisando lo que dejaron a la vista, pero todavía falta revisar todo lo que no entregaron.

“Todavía no terminan las auditorías, pero es sorprendente las cosas que están saliendo, sin embargo yo no quiero anticiparme, no quiere decir que hayan concluido sino que están saliendo muchas cosas, desde activos que tenía el municipio; una cosa es lo que nos entregan y que tenemos que revisar y otra es la que realmente había, son dos cosas muy diferentes, son muchas revisiones con una sola finalidad: recuperar lo que es de los tamaulipecos y poner orden en el gobierno y aplicar la ley”, dijo.

RECUPERAN ESPACIOS

En temas de seguridad, Cabeza de Vaca comentó que se siguen haciendo esfuerzos para restablecer la paz, pero lo más importantes es restablecer el tejido social.

“Por fortuna no engañamos a nadie, dijimos muy claramente que esto se iba a llevar tiempo, por las complicidades que había en los pasados gobiernos, pero no me queda la menor duda que vamos a restablecer la paz y el orden de derecho”, explicó.

Actualmente las familias acuden a torneos, a las calles y carreteras, lo que es muestra que se están recuperando los espacios, y pidió a los ciudadanos que denuncien ante cuestiones de inseguridad y le marquen a su teléfono personal.

“No me digan su nombre, simplemente díganme qué es lo que están viendo, qué está sucediendo, quiénes son los que están extorsionando, gente rara, gente armada, eso me permite llevar acciones y decirle a las autoridades que actúen en consecuencia”, dijo el mandatario estatal.

SU NÚMERO DE CELULAR

“Quiero dejarles un teléfono donde se pueden comunicar, no es un teléfono del procurador ni del secretario, el teléfono es de su gobernador para que le hablen directamente al 8342477000, este teléfono es el mío, el que yo contesto, por eso les pido de manera respetuosa, es exclusivamente para temas de seguridad de emergencia”, dijo.

El gobernador comentó que trabajará con los diferentes órdenes de gobierno, federal y los presidentes municipales, para combatir la inseguridad y restablecer el tejido social.

“Quiero pedirles su apoyo y entender la situación por la que atraviesa el estado, se avecinan grandes retos y siempre los hemos superado, hay un problema más, el tejido social, la única manera es restableciendo el orden y el estado de derecho, restablecer el tejido social, ese es un trabajo de ustedes y mío, asumo con la responsabilidad que esto amerita”, expresó en el marco de la Jornada Ciudadana que encabezó aquí.

Para que los ciudadanos puedan denunciar situaciones de inseguridad, el mandatario estatal otorgó su número telefónico.