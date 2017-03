Sigue búsqueda de aviadores en la SET

Cd. Victoria, Tam.- A más de cinco mes de la actual administración estatal, la Secretaría de Educación de Tamaulipas continúa en busca de posibles ‘aviadores’, servidores públicos quienes aparecen dentro de la nómina gubernamental pero sin ejercer una función que justifique su sueldo, esto lo señaló el titular de la SET , Héctor Escobar Salazar.

El funcionario estatal recordó que aquellos funcionarios públicos que sean detectados dentro de la nómina de la SET sin ejercer alguna función, les será congelado su sueldo y se iniciará una investigación en su contra.

“Estamos en ese proceso en el cual analizamos todas las diferentes cuestiones administrativas y se están tomando las medidas pertinentes, si en algún caso la medida es hacer una retención se hace, y se tiene alguna aclaración al respecto”.

Para esto la SET trabaja en coordinación con la Contraloría gubernamental, sin embargo, el secretario de Educación no quiso revelar los avances hasta el momento, “porque no aparezcan sobre todo en la plantilla que es algo que también nos hemos encontrado, que aparecen en nómina más no están en ninguna plantilla de ningún centro escolar”.

“Estamos trabajando tanto en la parte administrativa y enfocarnos sobre todo en la parte pedagógica y académica, vemos un gran interés por parte de nuestros maestros de participar en un proyecto diferente de construcción de una mejor calidad académica para nuestro estado”.