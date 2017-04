Siempre fui fiel y leal: Salvador

Luis Miguel Salvador se despidió la mañana de este jueves de los jugadores del Monterrey, ya que deja la presidencia del equipo.

El expresidente dijo irse tranquilo y con la confianza que Rayados seguirá siendo protagonista.

“Me voy tranquilo, lógico me hubiera gustado ganar todos los campeonatos que desgraciadamente me tocó perder, estamos hablando que son cuatro, pero creo que en un balance general son más las cosas positivas que negativas”, expresó Salvador.

“Estoy muy agradecido con las muestras de cariño y apoyo de toda la gente, ellos lo saben que yo en el fondo siempre fui fiel y leal y estuve buscando lo mejor para el club”.

Salvador no ocultó sentir tristeza por dejar el cargo directivo, pero dijo que el tiempo le ha ayudado a asimilar las cosas.

“Te da tristeza por todas las circunstancias, son 15 años, es mi familia el equipo, la gente de El Barrial, toda la gente del club, mis compañeros de la oficina, lógico es difícil, pero el tiempo me ha ayudado a lo mejor a tranquilizarme. Me ha costado el asimilarlo o lo he asimilado un poco más”, dijo.

(Reforma)