Sicarios de ‘El H2’ ejecutan a 3 suyos

Ciudad de México





Tres de los 15 presuntos delincuentes que perdieron la vida tras los enfrentamientos con personal de la Armada, fueron ejecutados por sus propios compañeros al verse acorralados antes de escapar, informó en conferencia de medios el gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda.

De acuerdo con la información oficial, los cinco cuerpos que aparecieron ejecutados el miércoles en cuatro municipios, con narcomensajes, fueron la clave para localizar la casa de seguridad de Francisco Patrón Sánchez, alias “El H-2”, presunto líder del “Cártel de los Beltrán Leyva” en Nayarit, y el sur de Sinaloa, quien perdió la vida en un tiroteo con la Armada, la noche del jueves.

El mandatario local explicó que un grupo de inteligencia de la Marina seguía a “El H2” desde hace dos o tres meses y su localización fue resultado de este trabajo, la investigación había iniciado en Mazatlán, Sinaloa, donde había rastros del capo, hasta Tepic.

Aunque el personal de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) exigió que se rindiera, el grupo criminal atacó a los uniformados en su intento por escapar cuando se descubrió la casa de seguridad, en Pantanal, lo que derivó en dos enfrentamientos en los que murieron 12 presuntos delincuentes.

En la primera balacera fallecieron ocho criminales en la colonia Lindavista y en la segunda, que ocurrió en las inmediaciones del aeropuerto de la Ciudad, perecieron otros cuatro.

Sin embargo, más tarde fueron localizados tres cuerpos de supuestos integrantes del mismo grupo delictivo.

“La Marina actuó con inteligencia y abatió a 12 delincuentes, y aparecieron entre la desesperación de ellos mismos, tres cuerpos ejecutados por ellos mismos antes de huir del estado, entonces, son 15 en total. No podemos decir que esos tres son hechos aislados, no, fueron del mismo caso.

“Sea quien venga (a ocupar el lugar del ‘H2’), nuestra Marina ya tiene muchos meses trabajando en ese caso, yo no conozco a ninguno de ellos, ni sé quién es el ‘H2’, ni el ‘H9’ ni el ‘H10’, quien sí los conoce, son nuestra Marina, y aquí estarán con el Ejército esperando a cualquier ciudadano que quiera venir a enfrentarse a una ley, la Fuerza de Coordinación para defender a los nayaritas”, afirmó al preguntarle sobre la posibilidad de que llegué otro narco a ocupar la plaza.

“Estas Fuerzas Armadas, el Presidente de la República ha puesto en disposición para cuidar a Nayarit y el día de hoy me siento orgulloso, no nada más de la acción, no nada más del respeto a los ciudadanos, sino de la gran inteligencia que se tiene”, agregó.

Las Fuerzas Armadas y la Policía Nayarit van a continuar con los puestos de operación en las carreteras de acceso a la ciudad, además que se prevé una reunión con los 20 presidentes municipales para que hagan su trabajo de resguardo y ser una sola fuerza.

Reporta Marina resultado del operativo en Nayarit

>La Secretaría de Marina confirmó 12 personas abatidas en dos enfrentamientos anoche en Tepic, Nayarit, entre ellos Juan Francisco Patrón Sánchez, “El H2”, jefe de plaza del Cártel de los Beltrán Leyva.

“Durante un intercambio de disparos entre fuerzas federales y presuntos infractores de la ley, falleció probable imputado identificado como Juan Francisco ‘N’ en la Colonia Lindavista de la ciudad de Tepic, Nayarit”, explicó en un comunicado.

“Con base en el Manual del Uso de la Fuerza de Aplicación Común de las tres Fuerzas Armadas, y con el fin de disminuir el nivel de la agresión y reducir el peligro de bajas de civiles y fuerzas federales, éstas repelieron la agresión con apoyo de disparos disuasivos desde un helicóptero”.

Esa acción, añadió la Armada, permitió que elementos en tierra controlaran la agresión, la cual dejó ocho muertos, entre ellos el narcotraficante, quien operaba en Nayarit y Sinaloa.

En el lugar, los marinos encontraron diversas armas largas y cortas, así como un lanzagranadas.

Asimismo, indicó, en continuidad de las acciones de apoyo a la autoridad civil, se efectuaron recorridos de vigilancia de las fuerzas federales, donde repelieron una segunda agresión en inmediaciones del Aeropuerto de Tepic.

“Resultando cuatro presuntos infractores fallecidos, mismos que pertenecían al mismo grupo delincuencial”, confirmó la Marina.

“Cabe hacer mención que durante el enfrentamiento y, derivada de una efectiva coordinación de las fuerzas federales, ningún elemento de éstas resultó lesionado”.

Después fueron localizados tres cuerpos de delincuentes de la misma banda.

ALERTA EL CONSULADO

El consulado de Estados Unidos en Guadalajara sugirió a sus ciudadanos evitar viajes a Tepic, Nayarit, debido a las operaciones militares que se llevan a cabo en la zona.

“El personal del consulado tiene prohibido viajar a Tepic hasta nuevo aviso”, especificó el consulado.

Las autoridades estadounidenses en Guadalajara expusieron que a quienes realicen viajes a Tepic y sus inmediaciones, deben estar conscientes de que se pueden encontrar retenes establecidos por personal de la Armada de México, por lo que hay que cumplir con todas las indicaciones.

Sugirió a los estadounidenses que viajen registrarse en el Programa de Viaje para recibir mensajes de seguridad y hacer más fácil su localización en caso de emergencia.