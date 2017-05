Se viraliza invitación a baile de graduación

Laredo, Tx.- Un video que circula en redes sociales ha conmovido a cientos de jóvenes, principalmente de los dos Laredos; se trata de un muchacho de la preparatoria Nixon que de la manera más romántica invita a una joven a asistir al baile de graduación.

El corto que se ha compartido cientos de veces en Facebook se titula #Best Prom Proposal y se ve el momento en que el estudiante llega con un ramo de flores acompañado de un mariachi y la sorprende en lo que parece ser el comedor de la escuela.

Con el tema, “Te metiste”, de Ariel Camacho, acaparó no solo la atención de la jovencita, si no la de todos los alumnos, que no dudaron en captar con sus teléfonos el momento.