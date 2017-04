Serpiente pasea en coche, en Texas

Houston, Texas.- Una estadounidense presenció a una serpiente , quien se asomaba por la ventana de un vehículo en movimiento, en Texas, Estados Unidos.

Amber Cranfill, fue la mujer que se percató de este hecho y aseguró que se trataba de una pitón. Y aunque en un principio se confundió con un brazo con tatuajes, la realidad es que se trató de la cola de una serpiente gigante.

Fue tanto el asombro de Amber, que decidió tomar una foto de la cola de la serpiente y publicarla en redes sociales. A pesar de haber tomado la foto, siempre guardó su distancia.

“Me aparté del coche, porque en un momento pensé que la serpiente podría caerse. No me gustan las serpiente s, pero no quería lastimar a la mascota de alguien.

Con información de Dailymail