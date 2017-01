Sería fácil para Estados Unidos abandonar el TLC

Con una mayoría republicana, Trump podría tomar solo la decisión de renunciar al acuerdo.



Para renegociar el TLC sólo es necesario que una de las partes declare la intención y el resto accedan, según se especifica en el texto de dicho acuerdo.



El artículo 2202 del acuerdo establece que las partes podrán convenir cualquier modificación o adición al Tratado y éste se integrará al cuerpo formal de reglas.



También se establece que el cambio tendrá que ser aprobado por los respectivos procedimientos legales en cada país.



Eso significa que posibles alteraciones acordadas entre los equipos negociadores deben de ser aprobadas por los respectivos congresos, debido a que Estados Unidos, México y Canadá tienen un proceso similar para aprobar un tratado internacional.



Y para salir del TLC , el procedimiento le da mucho más peso a la figura del Presidente.



Si uno de los países decide abandonar el acuerdo lo puede hacer unilateralmente y en ese caso ya no hay manera que los otros intercedan.



La denuncia del acuerdo se establece en el artículo 2205, que dice que alguna parte podrá abandonar el acuerdo seis meses después de anunciar por escrito a los demás la intención de hacerlo.



También señala que aunque un país salga, el acuerdo se mantiene entre los otros dos. Si Donald Trump , decidiera abandonar el TLC , podría hacerlo.



Sin embargo, en EU, bajo previsión constitucional, dice que el Congreso podría ordenar que no haya abandono.



Este procedimiento estaría en duda con una mayoría republicana.



"Sería más fácil abandonar el tratado pero mucho más complicado en cuanto a las consecuencias políticas en Estados Unidos, en el Congreso hay muchos representantes que apoyan el TLC AN y en sus distritos tienen muchos intereses para que se mantengan, así que abandonarlo traería una reacción adversa para el Presidente", explicó Duncan Wood, del Instituto México del Centro Woodrow Wilson.



En la historia comercial de México sólo una vez un socio ha renunciado al compromiso: Venezuela abandonó el llamado Tratado de los Tres (en el que también participaba Colombia) en 2006.



Abrir un tratado para renegociar sus términos no es nuevo para México.



Entre 2012 y 2013 el País modificó los acuerdos con Colombia, con el fin de modernizarlo para poder avanzar en el proceso de integración de la Alianza del Pacífico, y Japón, para aumentar el número de productos con privilegios.



Además, en 2015 se anunció que se adaptaría el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y México (TLCUEM) y durante 2016 se ha estado trabajando el tema, si bien el proceso no ha culminado.