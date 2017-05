Se reunirán gobernadores para discutir seguridad de periodistas

NOTICIAS RELACIONADAS Periodistas protestan por asesinato de Javier Valdez

Cd. de México.- Por convocatoria del Gobierno federal, los Mandatarios estatales se reunirán mañana con el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para adoptar medidas conjuntas que permitan garantizar condiciones para la labor periodística.



Luego del asesinato del periodista Javier Valdez en Culiacán, Sinaloa, Osorio Chong dijo que está claro que ante ese tipo de actos no bastan las palabras, pues se requiere de una respuesta de Estado que también cierre las puertas a la impunidad.



"El Presidente de la República me ha instruido a convocar a una reunión inmediata con la gobernadora, los gobernadores y el Jefe de Gobierno con el objetivo de analizar la situación, revisar, y definir acciones conjuntas entre la Federación y las autoridades locales.



"Y abordar desde la corresponsabilidad un tema tan importante como éste. En ese sentido, he hablado con el Presidente de la Conago, el Doctor Miguel Ángel Mancera, y se ha acordado que el día de mañana tenga lugar esta reunión", expresó.



En conferencia en Acapulco, el titular de Segob subrayó la necesidad de que los órdenes de Gobierno actúen juntos en este tema para asegurar que en todo el territorio nacional, sin excepción, los periodistas puedan realizar su labor con seguridad y con libertad.



"Habremos de trabajar junto con las entidades, para garantizar las condiciones que requieren el desempeño de su importante labor", expresó al término de una reunión con el Gabinete de seguridad y funcionarios de Guerrero.



Osorio Chong admitió que si bien se ha avanzado en la consolidación del Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, que ha brindado protección a más de 530 personas, esto no es suficiente y es necesario ir más allá.



En nombre del Gobierno federal, el Secretario repudió y condenó las cobardes agresiones contra periodistas y expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas.



"Se trata de hechos que atentan contra la libertad de prensa y son absolutamente inaceptables; ante ello, como el Presidente lo ha instruido, la PGR ya se encuentra coadyuvando en las investigaciones", añadió.