Se reúnen Ricardo Anaya y Angela Merkel en Berlín

Cd. de México.- El dirigente nacional del PAN, Ricardo Anaya , se encontró este lunes en Berlín durante una hora con la Canciller alemana Angela Merkel .



De acuerdo con el PAN, el dirigente blanquiazul planteó los nuevos escenarios que México enfrenta tras el triunfo de Donald Trump, y, luego de escucharlo, Merkel manifestó que los muros no son la solución a los problemas migratorios.



Lo anterior, luego de que el año pasado, la Canciller alemana asumió una postura en favor de que Alemania recibiera a miles de hombres y mujeres que dieron cuerpo a una oleada de migrantes.



"Nuestro País atraviesa por un momento muy complicado y Angela Merkel es una líder muy sensible a nuestra circunstancia. Ella escuchó con enorme interés nuestra posición de rechazo hacia el muro que Donald Trump pretende construir, nuestras inquietudes sobre eventuales barreras en materia comercial, así como nuestra oposición a las deportaciones masivas que ha anunciado el Presidente de Estados Unidos.



" Angela Merkel enfatizó que los muros no son la solución a los problemas migratorios que deben ser abordados desde sus causas más profundas", aseguró Anaya, tras el encuentro.



A decir del dirigente albiazul, el PAN se ha propuesto fortalecer alianzas con quienes comparten valores y visión, pues ante la coyuntura actual no bastan los llamados a la unidad nacional.



Recordó que entre los aliados que el PAN tiene en el mundo están los partidos que integran la Internacional Demócrata de Centro (IDC), a la que pertenecen el PAN y la CDU de Angela Merkel .