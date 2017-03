Se resignan a no recibir compensación a tiempo

No pocos son los campesinos que ya están resignados a recibir la compensación de bases hasta poco antes de trillar las próximas cosechas, situación que podría obligar a algunos a tomar la decisión de ya no sembrar sus tierras.



“Por muchos factores, la actividad ha dejado de ser costeable al paso de los años, al menos para algunos productores que invierten mucho y obtienen apenas para pagar los gastos y menos para mantener a sus familias”, declaró Manuel Aguirre Salas, comisariado del ejido Santo Niño.

“La compensación de bases debiera pagarse tan luego y uno vende el grano, pero desafortunadamente no sucede así y el gobierno dice que no hay dinero y no sabemos si lo estén ‘jineteando’ o no pero los ejidatarios nos lamentamos mucho de que no paguen oportunamente”.

Los que siembran maíz cuya bolsa cuesta poco más de $3,000.00, casi alcanzan a cubrir una hectárea, en cambio los que siembran sorgo, con una bolsa cubren dos hectáreas de tierra.

“Quienes tienen tierras débiles y que son arenosas, no producen mucha cosecha y a ellos precisamente ‘no les sale’ para pagar gastos y demás por lo que para ellos el panorama es todavía más desalentador”, puntualizó Aguirre Salas.