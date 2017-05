Se registran en Puente Colombia más de 7 mil 500 cruces

NUEVO LAREDO.- Más de 7 mil 500 cruces registró el Puente Colombia, Nuevo León. La gran demanda se debe al cierre temporal del Puente III de Nuevo Laredo, ocasionado por los daños de la tromba del domingo.



El presidente de la Asociación de Agentes Aduanales de Nuevo Laredo, Edgardo Pedraza Quintanilla, dijo que Colombia está modulando de ocho a nueve camiones por minuto, mientras que la recaudación de pedimentos continúa pagándose por la Aduana de Nuevo Laredo.



La Asociación informó que se ampliarán los horarios de operaciones a partir de hoy para agilizar los trámites y con esto disminuir las filas, por lo que el horario de apertura para operaciones será desde las 7:00 mañana, culminando a las 12:00 de la noche; este horario extraordinario de operaciones se mantendrá hasta nuevo aviso.



En caso de que así se requiera, se extenderá el horario después de las 12:00 de la noche hasta que la fila se termine.



Mario Alonso Gutiérrez Palos, gerente de Igloo Transport, quien maneja productos perecederos, manifestó que la situación actual del cierre de la Aduana de Nuevo Laredo, ha afectado sus operaciones, ya que aseguró que los choferes tardan al menos siete horas en cruzar.



“Tengo esperando a los choferes americanos desde el lunes. Estos retrasos me está causando problemas con las entrega en Estados Unidos”, platicó el transportista.



Con las cargas pendientes y las horas de tiempo en cruzar, aseguró Gutiérrez Palos que tanto él como sus clientes están generando grandes pérdidas económicas.



“Desde el lunes se me quedaron siete camiones sin poder cruzar, y esa mercancía tenía que ser entregada el martes con mi cliente. En el caso mío me afecta más ya que toda la mercancía que estoy trayendo de exportación (México a EU) es puro producto perecedero. Además este tipo de retrasos le está generando pérdidas a mi cliente.



“Los clientes entienden en cierta parte que fue un fenómeno climatológico que no podemos controlar, pero al no poder entregar a tiempo la fruta nuestros clientes pierden dinero, por tener un día más la fruta sin entregar”, agregó Gutiérrez Palos.



Mientras que Miguel Ramírez, chofer de transfer, mencionó que durante estos dos días transcurridos con operaciones en la Aduana de Colombia, Nuevo León, sólo ha realizado un viaje por día, con una duración de más de siete horas por cruce.



“A las 11:00 de la mañana me dieron mi carga, y hasta las 6:00 de la tarde logré cruzar, cuando en ese tiempo hago hasta tres cruces de ida y vuelta cargados”, expresó el chofer.