Se rebelan republicanos contra Trump por el muro

Cd. de México.- El plan del Presidente Donald Trump de construir un muro en la frontera con México se enfrenta a otro muro: la resistencia dentro de su propio partido.



Según reporta CNN, un número creciente de republicanos en el Congreso se oponen al costo y la viabilidad de una propuesta que fue primordial para el magnate inmobiliario durante su campaña.



Entrevistas realizadas por el medio estadounidense con más de una docena de legisladores sugieren que Trump podría tener dificultades para obtener financiamiento para su plan aprobado por el Congreso.



Conforme a la cadena, muchos dijeron sin rodeos que probablemente votarían en contra de cualquier plan del Presidente que no esté completamente compensado con los recortes de gastos, mientras que otros cuestionaron si la visión de Trump resolvería adecuadamente los problemas en la frontera.

Si vas a gastar ese tipo de dinero, vas a tener que mostrarme dónde vas a conseguir ese dinero , dijo la senadora de Alaska, Lisa Murkowski.

Foto: AP

"No veo cómo se puede conseguir un proyecto de ley así a través del Congreso sin compensaciones", añadió.



"No veo cómo es posible".



El muro de Trump ya enfrenta obstáculos legales debido a la probabilidad de que pueda generar demandas en la frontera.



Pero si el Congreso no está de acuerdo con su plan de financiamiento, podría bloquear la propuesta de Trump desde el principio.



El presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, y el líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, dijeron que el costo podría oscilar entre 12 mil y 15 mil millones de dólares, mientras que Ryan sugirió que el proyecto podría no ser totalmente compensado con recortes de gastos.



El senador John Cornyn, que representa el estado fronterizo de Texas, señaló estar profundamente escéptico sobre si un muro sería suficiente para disuadir a los inmigrantes de entrar ilegalmente al país. Y emitió una severa advertencia a Trump .



"Tengo preocupaciones sobre el gasto sin compensarlo, que se suma a la deuda, punto", explicó Cornyn.



"No creo que vayamos a poder resolver la seguridad fronteriza con una barrera física, porque la gente puede entrar, rodeándola o cruzándola".



Trump dijo en que el Congreso financiaría el muro inicialmente, pero más tarde sería reembolsado completamente por México. Pero varios republicanos dicen que no creen que el País pagará a Estados Unidos, lo que significa que los contribuyentes se quedarían con la deuda.



"No", manifestó el senador de Arizona, John McCain, cuando le preguntaron si pensaba que México reembolsaría el costo del muro.



"No es una opción viable".



"Si sólo construyes un muro, sólo una 'pared', sin usar tecnología, individuos, drones, vigilancia, etcétera, no vas a asegurar la frontera", agregó McCain.



Trump todavía tiene tiempo para convencer a su partido, especialmente si él proporciona más detalles sobre sus planes, dado que los republicanos están unidos en la idea de tener una seguridad fronteriza más robusta.



Incluso algunos senadores republicanos , como Ron Johnson de Wisconsin, han sugerido estar abiertos a pagar por el muro, aunque el país no sea compensado.