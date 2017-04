Será traficante en EU

Miami, Florida

El actor mexicano Mauricio Islas vuelve a las pantallas de Estados Unidos, al interpretar por primera vez a un traficante de drogas en la nueva serie de Telemundo “ El Capo ”, que se estrena hoy martes.

“Las lecciones de la vida y los cambios son muy importantes, y eso es algo que se verá reflejado en esta superserie”, afirmó Islas durante una visita a Miami para promover la producción.

“Es una historia que va más allá de hablar de un traficante. Va a hablar de las decisiones que toma uno en la vida, que yo le llamo libre albedrío, y que tiene sus consecuencias y llega a afectar a su entorno más cercano que es su esposa, sus hijos y cómo la vida va acomodando las cosas en su lugar”, agregó.





PERSEGUIDO POR LA JUSTICIA

Islas, de 43 años, interpreta a José Vicente Solís Armenta, un delincuente que es perseguido por la justicia para ser juzgado y condenado por sus múltiples delitos. Las autoridades logran indentificarle por una denuncia periodística después de mucho tiempo.

En su huida constante Solís Armenta enfrenta además de la policía, los problemas con una esposa molesta porque la engañó con una de sus amantes que lo busca para asesinarlo, pero es defendido por una de sus guardaespaldas que parece sucumbir a sus encantos.

“Este personaje me da la oportunidad de que la gente me vea haciendo otras cosas, no es un melodrama tradicional. Es otro tipo de historia”, afirmó el histrión.

REMAKE

La serie, que es un “remake” de la exitosa serie colombiana “ El Capo ” del escritor colombiano Gustavo Bolívar (“Sin Senos No Hay Paraíso”), es producida por Estudios TeleMéxico y Telemundo, y terminó de ser grabada hace cuatro meses en México en diferentes locaciones de Cuernavaca y Toluca.

Elenco

>Mauricio Islas

>Irán Castillo

>Sara Maldonado

>Miguel Rodarte

>Plutarco Haza

>Julio Bracho