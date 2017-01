SERÁ ‘DIABLO’ DISCIPLINADO

Toluca, Edomex

Rubens Sambueza prometió ser un jugador más disciplinado con la playera de los Diablo s Rojos.

Durante su presentación oficial con el Toluca, el volante argentino dijo que tratará de cambiar su comportamiento dentro de la cancha para no recibir tantas tarjetas, aunque su forma de juego seguirá siendo la misma.

“Mi manera de jugar no la voy a cambiar, siempre voy a querer más y trato de ser un ganador en todos los sentidos, en el tema de las amarillas y rojas soy el único responsable, trataré de mejorarlo día a día”, aseguró.

“Primero ni acercarme al árbitro, si me acerco piensan que me acerco en mala intención o a insultar o a tratar de faltar al respeto, creo que eso lo tengo bien claro, no acercarme al árbitro y si hago una falta, pedir disculpas y pararme de vuelta para poder estar ordenado en el equipo”.

Sin embargo, Sambueza consideró que los árbitros tienen que ser más parejos a la hora de sancionar.

“A veces también hay cositas que no solamente yo tengo que cambiar, otra gente, pero a veces toda la responsabilidad va hacia el jugador, estoy trabajando mucho en eso, en tratar de estar solamente en el equipo”.

“A veces hay jugadores en el futbol mexicano a los cuales les pegan muchísimas patadas, el caso de Lozano, de Hauche, de Sambueza, y dejan pasar muchas, y después cuando nosotros pegamos una, enseguida la amarilla, entonces hay que ser parejos para todos, es lo único que pido”.

El exjugador de América también quiso matizar la declaración que hizo ayer en su regreso a México, cuando señaló que le hubiera gustado salir de otra forma del conjunto de Coapa.

(Reforma)