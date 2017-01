Se quedan estaciones sin ‘gota’

Valle Hermoso, Tam.

Al menos 4 de las 10 estaciones de combustible que existen en la ciudad, agotaron ayer sus reservas y por lo tanto cerraron sus servicios, tapando los logotipos de Petróleos Mexicanos (Pemex) con cartones y otros objetos.

Apenas hace tres días, Víctor Hugo Rodríguez, conocido empresario gasolinero, advirtió mediante un comunicado, que sólo se venderían las reservas y que ya no surtirían a Pemex más carburante, esto como protesta pacífica.

Ayer antes del mediodía, ya eran cuatro las gasolineras que tenían sus servicios cancelados, en donde además los despachadores aseguraban que no tenían dato preciso de cuando volverían a trabajar de manera normal, incluso algunos aseguran que se les despediría por falta de trabajo.

“El futuro de nosotros los trabajadores de las gasolineras es incierto, no sabemos sí vamos a tener trabajo o no, no sabemos hasta cuando llegará combustible, sí lo van a importar o seguirán trabajando con Pemex, desconocemos las negociaciones y sí la protesta funcionará contra el gobierno o no”, dijo el despachador de una conocida gasolinera, el cual prefirió que se omitiera su nombre.

Se espera que para este fin de semana, el resto de las gasolineras que se mantienen dentro de la ciudad, y las que se ubican en el área rural o en las salida de Valle Hermoso, se queden igual sin sur reservas, por lo que no existe un tiempo específico en el cual se pueda restablecer el servicio.