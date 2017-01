Se queda "El Queso" en Tigres

Fernando Fernández se queda en los Tigres.



Tras días en que se han desatado rumores de si regresa a su país o incluso a reforzar el América de Cali, de Colombia, el paraguayo no saldrá del cuadro felino.



"Yo acá me quedo", dijo sonriente de forma informal el jugador al salir del Estadio Universitario.



En los últimos días se manejó que hubo diálogo entre directivos de Tigres y del América de Cali, pero no se llegó a un acuerdo.



Fernández se perfila para iniciar el duelo de este sábado ante Santos.