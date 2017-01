Se prepara Vargas a tope

Ciudad de México

La Noche Buena, su cumpleaños, el Año Nuevo y hasta los Reyes Magos tuvieron que esperar para el “Bandido”.

Por la mente de Francisco Vargas , actual monarca de peso Superpluma del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), solamente está enfrentar a su compatriota Miguel Berchelt el próximo 28 de enero en el StubHub Center de Carson, California.

Vargas, quien cumplió 32 años el pasado 25 de diciembre, dijo que la celebración de las fiestas tendrán que esperar hasta después del pleito.

“Estoy concentrado, sé que es una pelea dura, como todas las que últimamente he tenido, no he descansado, ni he celebrado, me la he pasado entrenando y preparándome para este pleito.

“Fue Navidad, las fechas de fiestas, mi cumpleaños, pero todo eso tiene que esperar, queremos llegar lejos y exponer el título por mucho tiempo más, así que tenemos que estar entrenando”, apuntó el capitalino.

Francisco llegará con una marca profesional invicta de 23-0-2, 17 KO’s, mientras que el yucateco Miguel presume registro de 30-1, 27 KO’s.

“Será otra guerra, pero para eso nos estamos preparando, ya sabemos cómo son esas peleas”, puntualizó.

(Reforma)