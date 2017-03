Se niegan a recibir denuncia a afectada

Cuando se dirigía a tomar el transporte que la llevaría a su casa después de salir de trabajar, una joven fue atracada por un individuo que se transportaba en una bicicleta.



La mujer señaló que trabaja en una zapatería de la calle Hidalgo y que cada vez que sale de trabajar camina rumbo a la calle Canales por la calle Pedro J. Méndez.

Agregó que tiene más de un año haciendo lo mismo, pero el miércoles en la noche cuando llegó a la calle J B Chapa, le salió al paso un joven que iba a bordo de una bicicleta tipo montaña, el cual le exigió que le entregara su bolso de mano.

En un principio lo enfrentó y le dijo que no le iba a entregar nada, pero cuando le sacó una navaja se asustó y tuvo que acceder.

Al apoderarse de la bolsa, dijo que el hombre emprendió a la fuga con rumbo al puente a desnivel, donde finalmente se le perdió de vista.

La afectada comentó que en su bolso traía más de 5 mil pesos, dinero que le acababan de entregar de una tanda.

Además del dinero, dijo que traía su celular, sus documentos personales y tarjetas del banco.

Ante el robo la agraviada señaló que llamó al número de emergencia para denuncia r el robo , pero que de plano dijo que ahí nunca le contestaron.

Ayer cuando acudió a denuncia r ante las autoridades ministeriales dijo que no le quisieron levantar la denuncia porque no traía ninguna identificación y aunque les dijo que acudió a denuncia r porque se las habían robado, de todas formas no le hicieron caso.