Señala ONG fracaso de 'Mochila segura'

Cd. de México.- Integrantes de la Red por los Derechos de la Infancia en México ( Redim ) indicaron que en 10 años el operativo mochila ha fracasado y violado los derechos de los menores.



La organización civil se pronunció en contra de esta medida optada por las autoridades que, dijo, discrimina y criminaliza a los niños, niñas y adolescentes.



Juan Martín Pérez, Director Ejecutivo de Redim indicó que incluso, han presentado una queja ante el Consejo para Prevenir la Discriminación en la Ciudad de México en contra de las autoridades capitalinas por llevar este tipo de acciones.



"Para darles una idea la Auditoría Superior de la Federación ha señalado en varias ocasiones que el operativo mochila, que desplegó una cantidad importante del recurso público no es eficiente, no corresponde con el gasto", indicó.



"Esto en las escuelas se ha convertido en una especie de inquisición escolar porque revisan las mochilas de los chicos, e incluso si encuentran por ejemplo preservativos o juguetes o cosas que son digamos de índole personal o privado se convierten en motivo de seguimiento, persecución, cuando el objetivo digamos equivocado pero colocado desde el inicio, hace 10 años era buscar específicamente armas", añadió.



Pérez apuntó que durante 2015 se registraron mil 57 homicidios contra niñas, niños y adolescentes, de los cuales sólo dos sucedieron en escuelas.



"Estamos hablando que no es algo real que los niños niñas lleve armas a la escuela para atacar. La Convención Sobre Derechos del Niño que México firmó hace años, en 1989, establece que los niños y niñas no pueden recibir injerencias arbitrarias en sus pertenencias.



"La mochila segura es un engañabobos no está resolviendo absolutamente nada y lo único que está generando es una polarización de la violencia. Fue muy preocupante que la respuesta a un hecho mediático, sin duda grave y lamentable (Hecho en Monterrey), la respuesta del Estado mexicano fuera solo una respuesta improvisada. Hay que tener presente como hemos explicado que operativo mochila tiene más de 10 años de operación en México lo cual ha sido un fracaso total", expuso.