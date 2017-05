Senadores exigen investigación contra Del Mazo por caso Duarte

Cd. de México.- Senadores afiliados a Morena pidieron a la PGR y a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) investigar la presunta responsabilidad de Alfredo del Mazo , candidato del PRI al Gobierno del Estado de México, en la entrega de más de 500 millones de pesos usados en supuestas obras "fantasma" por el Gobierno de Javier Duarte, en Veracruz.



Los legisladores solicitaron a la Procuraduría General de la República (PGR) establecer el grado de participación del ex director de Banobras en los delitos de peculado y enriquecimiento ilícito, por considerar que los recursos entregados al ex Mandatario fueron ejercidos con irregularidades.



En su demanda, los senadores refirieron los resultados de la revisión de la Cuenta Pública del 2015, aunque aseguraron que el financiamiento fue autorizado por Del Mazo en 2013.



La revisión arrojó, añadieron, información sobre 10 proyectos del Gobierno de Duarte que fueron costeados por Banobras mediante el Programa de Financiamiento por Infraestructura y la Seguridad de los Estados por más de mil millones de pesos.



"De los 10 proyectos revisados, sólo tres se concluyeron. De los siete restantes, cuatro fueron obras fantasma, es decir, Banobras utilizó, autorizó la transferencia de recursos pero las obras no existen", acusaron.



"Tres de los proyectos resultaron inconclusos y la aplicación de los recursos, en su mayoría, no pudo ser comprobada".



Los legisladores de Morena detallaron que, durante la gestión de Del Mazo, se autorizó el desembolso de más de 505 millones de pesos para financiar cinco proyectos inconclusos de infraestructura y obras "fantasma" de Duarte.



De ese total de recursos, afirmaron, sólo pudieron comprobarse 123.7 millones de pesos.



Las obras "fantasma" financiadas por Banobras, precisaron, fueron la construcción del Periférico Sur de Xalapa, unas bodegas del DIF en el Museo del Transporte y la ampliación del Planetario del Museo Interactivo de la capital del estado.



"El financiamiento de Banobras a estos proyectos inexistentes fue de 181.7 millones de pesos. La ASF comprobó que Banobras autorizó desembolsos para el Periférico Sur de Xalapa el 26 de mayo de 2013 y el 17 de diciembre de ese mismo año", refirieron.



"Las transferencias fueron de 142.3 millones y de 17.8 millones respectivamente, cuyo destino fue Fideicomiso creado específicamente para ese proyecto por Banobras".



Según el reporte, el órgano fiscalizador realizó una revisión de la obra y confirmó que nunca se llevó a cabo.



Los senadores explicaron que los desembolsos de las demás obras inconclusas en Veracruz fueron autorizados mediante ficha de admisión y compromisos formalizados el 7 de mayo y el 17 de diciembre de 2013.



En el caso de la construcción de bodegas del DIF en el Museo del Transporte, la ASF determinó que el predio se utiliza como estacionamiento, aún cuando fueron destinados casi 11 millones de pesos para la obra.



Informaron que la ampliación del planetario del Museo Interactivo de Xalapa costó más de 10 millones de pesos pero en una revisión se constató que sólo existen áreas verdes.



Los senadores de Morena aseguraron que durante la administración de Duarte, Banobras también entregó 324.2 millones de pesos para proyectos que nunca se terminaron como la construcción del Centro de Prevención social de Veracruz y el asfalto del camino Berlín-Rancho Herrera, en el Municipio de Córdoba.



Aseveraron que la ASF encontró que el 61 por ciento de los recursos no pudieron ser comprobados.



"La ASF sostiene que Banobras debe asegurarse y comprobar que los créditos se destinen invariablemente a los proyectos de inversión autorizados. Lo cual no sucedió", criticaron.



"Alfredo del Mazo es amigo y cómplice de Javier Duarte. La Auditoría ya documentó que durante su gestión en el 2013 se autorizaron el desembolso de más de 500 millones de pesos para financiar obras fantasma y proyectos de infraestructura inconclusos".



Los legisladores cuestionaron que Del Mazo no haya realizado ninguna denuncia u observación sobre el mal uso del financiamiento que otorgó.



La petición para que intervenga la PGR fue firmada por los senadores Mario Delgado, Zoé Robledo, David Monreal y Manuel Merino.