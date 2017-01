Se muda oso de zoológico por 'divorcio'

Copenhague, Dinamarca (10 enero 2017).- Un oso polar fue obligado a mudarse de su zoológico en Dinamarca tras 'divorciarse' de su compañera hembra.



Ivan y Noel eran una pareja de osos polar en el Zoológico de Copenhague, pero la hembra (Noel) perdió interés en su pareja, por lo que Ivan tendrá que mudarse, informó el medio local The Local DK.



El oso polar será trasladado al Parque de Fauna Silvestre Escandinava, en Djursland, Dinamarca, mientras que Noel permanecerá en Copenhague.



Bengt Holst, vocero del Zoológico de Copenhague, declaró que la medida es por el bien de ambos ejemplares.



"Nuestros osos polares no embonan socialmente. Simplemente, no se caen bien, en particular, nuestra osa hembra trata de evitar al macho. Y ése es el problema. Ella a menudo nada de aquí para allá en el estanque porque está estresada.



Frank Vigh-Larsen, director general del Parque de Fauna Silvestre Escandinava, dijo que esperaba con ansias la llegada de Ivan, la próxima semana.



"No se está desarrollando en Copenhague y ya nos ha visitado antes y lo disfrutó. Así que, estoy seguro de que esto saldrá bien", comentó.



La buena noticia para Ivan es que está programado que tenga una compañera nueva en siguiente hogar, será Nuno, una osa polar de 4 años, que estará lista para aparearse en unos cuantos meses.