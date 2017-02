Se mantiene la pelea por los espacios

Valle Hermoso, Tam.- La guerra entre padres de familia por poder ocupar un espacio en las primarias de mayor prestigio de la ciudad, se mantiene latente desde hace una semana, ocupando de inmediato el número de aulas que se abrirán para el primer grado en diferentes instituciones.

Es en la primaria “18 de Marzo” en donde ya no hay lugar para preinscribir a niños de nuevo ingreso, sólo aceptaron 60 preinscritos, ya que sólo habrá dos aulas de primer grado. Ante el hecho, decenas de padres de familia a los que por decidía o por falta de tiempo no lograron ser de los primeros en preinscribir a sus hijos, se mantienen peleando con las autoridades escolares por poder conseguir un lugar a para sus hijos.

El problema no sólo es en la escuela mencionada, otras escuelas como la “Antonio Caso” o la “Club 20–30”, pasan por una situación similar, ya que no habrá mucho espacio para los estudiantes de nuevo ingreso y los padres de familia que no han preinscrito a sus hijos, podrían quedarse sin un lugar.

Las pre inscripciones terminan oficialmente el próximo miércoles 15 de febrero, pero en algunas escuelas ya no hay cupo , por lo que ya terminaron anticipadamente, ante el hecho ninguna autoridad escolar ha dado a conocer detalles, sin embargo padres de familia como Gabriela Fonseca, aseguraron que la guerra por el acomodo de los niños se mantiene en su apogeo.