Se lleva General Motors proveeduría de México a EU

La compañía invertirá mil millones de dólares para mejorar sus operaciones de producción en Estados Unidos y entre los planes está comenzar a fabricar en su planta de Michigan ejes para las camionetas en lugar de comprarlas a un proveedor.



Esta autoparte se adquiría de productores mexicanos y la compañía estima que cuando se dejen de comprar tendrá efecto sobre 100 empleos en el País.



"(La compañía) iniciará la producción de ejes para la siguiente generación de pickups grandes en sus instalaciones en Michigan, lo que anteriormente era realizado por un proveedor externo en México, creando 450 empleos en Estados Unidos", reportó GM en un posicionamiento.



Este plan forma parte de una carpeta de proyectos de nuevos vehículos, componentes y tecnología, para los cuales se destinó la antes mencionada inversión, pero no hay más detalles sobre cada proyecto.



GM México dijo a Grupo REFORMA no hay fecha exacta para el traslado de la producción de los ejes.



Sin embargo, debido a que este cambio sólo será para la próxima generación de esta camioneta, que se espera se presente en 2018, el impacto no será inmediato.



Adicionalmente, en el País se mantendrá la proveeduría de ejes para otros modelos.



"Al empleo de GM en México no habrá afectación, por eso la inversión se hizo en Estados Unidos porque es allá donde iniciará la producción de ejes", según información proporcionada por la armadora estadounidense.



Esta compañía anunció en 2015 que invertiría 3 mil 600 millones de dólares hasta 2018, y la trayectoria de este plan no se modificará.



Incluso, la semana pasada se anunció el inicio de producción de la camioneta GM C Terrain en la planta de San Luis Potosí, que se logró gracias a la inversión de este capital.