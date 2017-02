Se incendia reserva ecológica de la UNAM

Cd. de México.- Un incendio en la zona núcleo oriente de la Reserva del Pedregal de San Ángel (Repsa) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ha afectado 2 hectáreas del ecosistema, de acuerdo con fuentes oficiales.



El fuego, se informó, comenzó hacia las 16:00 horas de este lunes.



"Todavía está activo. Se estima que ya lleva al menos unas 2 hectáreas y el motivo no es claro", indicó Marcela Pérez, encargada de divulgación ambiental de la Repsa.



El fuego se encuentra entre las facultades de Ciencias y de Ciencias Políticas y Sociales en Ciudad Universitaria.



De acuerdo con la especialista, es probable que haya sido ocasionado por una llama directa y no por condiciones naturales.



"Yo asumo que pudo ser de origen humano. Es una zona que está bastante restringida, pero también se ha visto utilizada por personas que se saltan la barda y se meten por ahí a fumar", indicó.



"El incendio forestal por condiciones naturales se genera cuando se acumula una gran cantidad de materia orgánica degradada, aquí no hay las condiciones para que eso suceda".



Sobre la pérdida del ecosistema apuntó que algunas especies podrían sobrevivir.



"El sistema en general se puede restablecer porque la mayoría son especies vegetales resistentes, pero sí se diezman las poblaciones de artrópodos, mamíferos, invertebrados y de anfibios", aclaró.



El trabajo de control del incendio podría extenderse hasta mañana, y está dirigido por Bomberos UNAM y Protección Civil.