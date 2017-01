Se hacían pasar por floristas para robar casas

"Uno de ellos tiene antecedentes penales por el delito de robo, por el delito de portación de arma de fuego sin licencia; (de) los otros dos no nos aparece registro de que tengan algún antecedente", informó José Alberto Mora Trujillo, director del área de robos de la Fiscalía Central.



Los detenidos fueron un hombre de 21 años, uno de 26 y otro de 41, todos con domicilios en la Ciudad de México.

Mora Trujillo dijo que no podía revelar sus nombres debido a que para el nuevo sistema de justicia son inocentes hasta que se demuestre lo contrario.



El trío fue detenido el jueves por policías tapatíos, quienes les aseguraron una pistola, cinchos y cinta adhesiva.



El funcionario también aseguró que actualmente la Fiscalía no ha identificado criminales que operen con modus operandi similares a los que utilizaron los tres detenidos.



"Es un hecho aislado, sin embargo, en años atrás sí se llegó a observar una forma similar de operación, más las personas que estaban operando fueron detenidas y se encuentran en la Penal", explicó Mora Trujillo, quien dijo desconocer si el trío tiene relación con los que están en prisión.



Para prevenir robos a casa habitación, la página de la Fiscalía recomienda no abrir la puerta a vendedores ambulantes o prestadores de servicios que no haya solicitado, y en caso de hacerlo pedir que muestren su identificación.