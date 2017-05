Seguirá Flavino Ríos proceso en libertad tras pagar fianza

El ex Gobernador interino de Veracruz, Flavino Ríos, seguirá en libertad el proceso que pesa en su contra, luego de pagar una fianza de 5 millones de pesos.





De acuerdo con Quadratín, para que Flavino Ríos pudiera salir de la cárcel de Pancho Viejo, se le dictaron una serie de medidas cautelares como retirarle su pasaporte, que no saliera del Distrito judicial de Xalapa, entre otras.



El magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Edel Álvarez Peña, informó que un juez había decidido modificar dichas medidas cautelares antes de que Ríos saliera del hospital donde estuvo internado por problemas de salud por hipertensión.



El 11 de abril, REFORMA publicó que un Juzgado había otorgado la prisión domiciliaria al ex Gobernador, debido a que había sido sometido a una operación.



"Hay una resolución judicial y ustedes están enterados de la resolución judicial, hay una medida distinta, una medida precautoria distinta en razón de su enfermedad, un juez determinó que debía permanecer fuera del reclusorio y que debía estar en su casa", declaró Miguel Yunes Linares al respecto.



Sin embargo, la Jueza de Control Alma Aleida Sosa Jiménez concedió el mismo 11 de abril modificar las medidas cautelares impuestas el 18 de marzo en contra del imputado y en garantía fincó una fianza .



Flavino Ríos es acusado de supuestamente facilitar la fuga del ex Gobernador Javier Duarte, quien ya fue detenido el 15 de abril en Guatemala.