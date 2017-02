Segob acusa a AMLO de lucrar con seguridad

Cd. de México.- El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, acusó al líder del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel López Obrador, de lucrar políticamente con el tema de la inseguridad y la violencia en el País.



En una conferencia en Puebla, el funcionario fue cuestionado sobre las declaraciones de López Obrador luego de los violentos enfrentamientos en Nayarit, en el sentido de que el Gobierno en vez de dar opciones de trabajo a los jóvenes, los ha orillado a tomar el camino de las conductas antisociales.



"Quien afirme, como lo hizo, que esas personas se dedicaban a esas actividades por falta de oportunidades, estoy seguro que trata de lucrar políticamente con un mal que ha lastimado a muchísimas familias", respondió Osorio Chong.



"No se puede justificar la falta de oportunidades para cometer estos delitos que hoy les comento, son criminales, presuntos criminales que llevaban ya varios años siendo buscados por la autoridad, y que sin duda fue una acción fuerte, firme, del Estado Mexicano contra ellos".



El 9 de febrero, marinos se enfrentaron con integrantes del grupo delictivo de los Beltrán Leyva en Tepic, durante un operativo en el que las fuerzas federales dispararon desde un helicóptero artillado MI-17 en plena zona urbana de la capital nayarita.



Durante la refriega, fueron abatidas ocho personas, entre ellas Juan Francisco Patrón Sánchez, "El H2", señalado por las autoridades federales como cabeza de la organización en Nayarit y el sur de Sinaloa, y responsable de decenas de asesinatos.



Osorio Chong argumentó que las Fuerzas Armadas se enfrentaron a criminales de alta peligrosidad que portaban armas de alto poder y son responsables de homicidios, secuestros y extorsiones.



"La labor de las Fuerzas Armadas sin duda está para proteger a la sociedad, para proteger a la sociedad de la delincuencia, yo lo que les diría es que no debemos permitir oportunismos políticos, lucrar con esta acción", aseveró.



"Son tiempos difíciles y no son tiempos para regatear el reconocimiento a nuestras Fuerzas Armadas por su acción patriótica ni para debilitar su función, creo que ni los simplismos ni los remedios populistas son alternativas para fortalecer la seguridad, es con acción, es con trabajo".



Sin mencionarlo por su nombre, el Secretario cuestionó los resultados anticrimen del ex candidato presidencial cuando gobernó la Ciudad de México entre los años 2000 y 2005.



"Cabe recordar, cuando algunos que hoy ostentan un encargo partidista, cuando tenían una responsabilidad de gobierno, sus índices delictivos, los índices delictivos de ese lugar donde gobernaba y si esto fuera como él lo comenta hoy, entonces hubiera arreglado el problema que estaba en ese lugar.



"Yo creo que no caben los oportunismos políticos en un tema tan importante como es el de la inseguridad y que es un reclamo de la sociedad que trabajen los gobiernos unidos en favor de regresarles la tranquilidad", añadió.