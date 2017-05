Se esperan 7 tormentas tropicales y 4 huracanes

Medardo Sánchez Albarrán, director de Protección Civil de Ciudad Victoria ”Estamos en las vísperas de la temporada ciclónica, empieza el primero de junio y termina el 30 de noviembre, y el reporte aún se mantiene con la predicción de once ciclones tropicales”.

Cd. Victoria, Tam.

El director de Protección Civil Municipal, Medardo Sánchez Albarrán, dio a conocer que para la temporada de huracanes 2017 en el Golfo de México se esperaba la formación de once fenómenos meteorológicos de gran magnitud, siete de los cuales podrían ser tormentas tropicales y cuatro huracanes.

“Estamos en las vísperas de la temporada ciclónica, empieza el 1 de junio y termina el 30 de noviembre, y el reporte aún se mantiene con la predicción de once ciclones tropicales”, no obstante aclaró que no se tiene la certeza de cuántos de estos fenómenos meteorológicos podrían impactar en la entidad.

Recordó que el pasado viernes fue instalado el Consejo Municipal de Protección Civil para la temporada de huracanes, dentro del cual se estarán coordinando diversas instituciones con tareas preventivas como el cuidado y limpieza de drenes, así como para el monitoreo constante de los reportes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

En otro tema Sánchez Albarrán hizo recomendaciones a la población para esta temporada de altas temperaturas, sobre todo para evitar cuadros de deshidratación, principalmente en personas mayores o menores de edad.

“No hemos tenido casos como tal salvo en algunos eventos de concentración masiva, en horas donde la presencia de calor se mantiene”, serían en promedio sólo diez casos de deshidratación, insolación o golpes de calor y problemas gastrointestinales los atendidos por las autoridades de Salud.

“Por eventos deportivos que se mantienen a temperaturas todavía altas, ahí se da la atención en ayudas que se dan en una menor medida por cuestiones de baja presión y deshidratación que van de la mano con las altas temperaturas”.

Finalmente el director de PC Municipal adelantó que para los próximos días se mantendrá un promedio en los termómetros de 40 grados celsius, por lo que reiteró, “hay que estar muy atentos en el tema de hidratación abundante y la vigilancia de adultos mayores y menores de edad”.