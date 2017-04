Se entrega Jarabe de Palo en Pal Norte 2017

Monterrey, México.- En el escenario brincó, se emocionó y sobre todo disfrutó cantar frente a miles de espectadores en el Pa'l Norte, porque Pau Donés dijo que con cáncer también se puede.



El vocalista de la banda española Jarabe de Palo que enfrenta por segunda ocasión esta enfermedad, la primera vez en el colon y ahora en el abdomen, se mostró muy entusiasta y con la energía suficiente para seguir su carrera, pues la música le da fuerzas.



Pau, de 50 años, quien prometió volver en septiembre a la Ciudad como parte de su gira 50 Palos, ha compartido a través de sus redes sociales su lucha contra la enfermedad y tiene una buena razón para ello.



"Todos saben que tengo cáncer, pero hoy todos a mi me habéis visto en el escenario. La conclusión es fácil, con cáncer también se puede".



"También he querido usar mi imagen pública para desestigmatizar la enfermedad y normalizarla. Estoy haciendo quimioterapia, me la puse el viernes y hoy estaba brincando en el escenario, ya está, no pasa nada".



Sobre los rumores de que había muerto, el español los toma con calma y no se engancha.



"La popularidad tiene esto, de repente estás vivo, de repente estás muerto, de repente eres un imbécil, un simpático, de golpe eres gordo y de golpe flaco, de golpe eres gay, de golpe eres yonqui, no sé, no tengo mucho qué decir porque es la popularidad".



"En Cataluña decimos un dicho 'que digan lo que quieran, yo estoy contento, me da igual".