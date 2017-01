Se echa a correr diputada

Luego de respaldar el aumento al precio de los combustibles, la diputada federal priísta Mercedes del Carmen Guillén fue increpada ayer por inconformes por el gasolinazo.

“Yo nunca he dicho que no voté a favor. Estoy convencida de que se tiene que liberar el precio, no se puede subsidiar más. Es una medida dolorosa, que pega obviamente a las familias”, dijo al acudir al informe de los 100 días de la Alcaldesa de Tampico, Magdalena Peraza.

Al terminar el evento, un grupo de manifestantes le reclamó que no ha trabajado por los tampiqueños, por lo que la hermana del subcomandante Marcos optó por salir corriendo.

La legisladora tamaulipeca también eludió a los reporteros que la cuestionaban sobre si en la Cámara baja harán algo para evitar el alza en los precios de la canasta básica.

Tampico, Tam.