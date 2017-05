Se disculpan maestros de Houston por broma pesada

CHANNELVIEW, Texas, EE.UU. — Una escuela secundaria del área de Houston penalizó a varios maestros luego de que le hicieron una broma pesada a una estudiante: le entregaron un premio con el que la nombraron “terrorista más probable”.

Los certificados entregados a la muchacha de 13 años y otros alumnos de la escuela al este de Houston esta semana fueron creados como broma, pero el distrito escolar de Channelview emitió una declaración en la que se disculpó por los “premios insensibles y ofensivos”

La madre de la niña, Ena Hernández, dijo que se molestó por el certificado entregado a su hija, especialmente a la luz del reciente ataque terrorista en Inglaterra.

El portavoz de Channelview Mark Kramer le dijo a la televisora KPRC-TV que los certificados fueron “un intento pobre de broma”.

El distrito declinó revelar el castigo impuesto a los maestros.

