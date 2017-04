Se despide Glen Campbell de la música con disco

Los Ángeles, Calif.

Debido a que padece Alzheimer, el guitarrista y cantante de country Glen Campbell se despedirá de la música con lo que será su último álbum de estudio “Adiós".

Luego de haber sido diagnosticado con dicha enfermedad en 2011, Campbell inició su gira “Goodbye Tour” y posteriormente comenzó a producir “Adiós” en la estación West de Nashville al lado del productor Carl Jackson .

El disco incluirá 12 canciones favoritas del cantante, como “Everybody’s talking” de Harry Nilsson y “Funny (How time slios away)” de Willie Nelson, según información de Rolling Stone.

Campbell, que celebrará su cumpleaños 81 el próximo 22 de abril, tuvo la oportunidad de colaborar con sus hijos en este material.

Durante su carrera, Campbell ganó seis premios Grammy por “I’m not going to miss you” en 2014, lanzó más de 70 álbumes y vendió más de 50 millones de copias, es miembro del Salón de la Fama de la Música Country y le otorgaron el premio Grammy por su trayectoria.