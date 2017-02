Se deslinda IMSS por influenza en NL

Cd. de México.- El IMSS en Nuevo León concentra la mayoría de muertes por influenza registradas en la entidad porque atiende al 85 por ciento de la población, no porque no realice campañas de prevención, aseguró Francisco Javier Mata Rojas, delegado regional del organismo.



"El IMSS no es culpable de la influenza en Nuevo León . El IMSS en Nuevo León atiende al 85 por ciento de la población que hay. Somos una delegación donde tenemos un alto índice de derechohabientes", explicó en entrevista.



EL NORTE publicó hoy que el Gobernador de Nuevo León , Jaime Rodríguez, señaló al IMSS como la institución de salud responsable del número de decesos por influenza que han ocurrido en el estado.



Al respecto, el funcionario del IMSS aseguró que desde octubre de 2016 han realizado campañas para promover la vacunación y prevenir la influenza .



A la fecha, han aplicado 956 mil 791 dosis de vacunas a derechohabientes y también a población abierta, sostuvo durante un enlace telefónico.



"Nosotros hemos hecho toda la labor, hemos aplicado todas nuestras vacunas e, inclusive, a la población abierta le hemos dado vacunas. Hemos compartido 40 mil unidades de vacunas a la Secretaría de Salud de Nuevo León ", afirmó.



En cuanto al número de muertes por influenza que acumula el IMSS, 37 de los 49 que han ocurrido en el estado, Mata Rojas precisó que la institución también ha atendido a pacientes de otras dependencias que llegan muy graves.



Explicó que quienes fallecen son personas con diabetes, obesidad, hipertensión o tabaquismo que no se vacunaron, pese a las campañas.



Según datos de la Dirección General de Epidemiología, hasta el 16 de febrero de 2017, Nuevo León era el estado con más casos de influenza en el País, al sumar 430 diagnósticos y 49 muertes.



El delegado del IMSS consideró que eso sucede porque la entidad registra una variación anormal de clima y porque en esta temporada invernal sí círculo la cepa AH1N1.



Por eso, subrayó, reforzaron la campaña de vacunación.



"El director, Mikel Arriola, dio instrucciones de reforzar la campaña de vacunación, y se nos enviaron más de 140 mil vacunas adicionales".