Se desata violencia en Palacio de Gobierno de Nuevo León

Monterrey , México.- Luego de que cientos de manifestantes se reunieran en la Explanada de los Héroes en protesta en contra del alza en el precio de la gasolina, se registraron disturbios en el Palacio de Gobierno.



Minutos antes de las 19:00 horas comenzó a registrarse una trifulca en el estrado que dirigía la protesta y se empezaron a escuchar algunos cohetes, lo que derivó que algunos jóvenes realizaran desmanes en las ventanas del Palacio de Gobierno.



Después, continuaron realizando daños a los ventanales del inmueble, por lo que algunos asistentes al evento empezaron a retirarse al sentirse inseguros.



Los manifestantes empezaron a señalar a los responsables de los daños, algunos de los cuales fueron detenidos por los mismos y por Fuerza Civil.



Hasta las 19:25 horas, las corporaciones de auxilio que mantienen paramédicos y ambulancia en la Explanada del Palacio de Gobierno han reportado el trasladado de dos lesionados.



Una fuente de la Cruz Verde Monterrey informó que uno de los heridos fue trasladado al Hospital Universitario, mientras que el otro fue llevado al Hospital de Zona.



El informante no dio detalles de las lesiones que presentan las personas.



La Cruz Roja no ha reportado atenciones médicas, de acuerdo con una fuente de la institución.



En el lugar se mantienen tres ambulancias ante posibles próximos trasladados.



Desde diferentes puntos de la Ciudad, a las 17:00 horas comenzaron manifestaciones y cierres contra el alza del combustible.



Unos 80 manifestantes bloquearon la Avenida Garza Sada, hacia el norte y tomaron Avenida Constitución para marchar hacia la Explanada de los Héroes.



Sin embargo, conforme el contingente avanzó se unieron más protestantes, sumándose unas 500 personas.



En la Avenida Pablo Livas, en Guadalupe, dos carriles fueron cerrados por el contingente que también se perfila hacia el Centro de Monterrey .



Alrededor de las 17:10 horas, 30 vehículos formaron una caravana que saldrá del Auditorio San Pedro hacia el Centro de Monterrey .



Colocaron mantas en sus automóviles con leyendas contra el Gobierno federal, así como en rechazo de los últimos aumentos, principalmente en la gasolina.



Elementos de la Policía municipal también se encuentran en la zona, los cuales acompañarán al contingente en el recorrido.



Alrededor de unos 100 autos partieron en caravana de la Avenida Barragán, a la altura del Estadio Universitario.



La concentración fue liderada en un por Pedro Alejo Rodríguez "Fufito", y Camilo Ramírez.



Los protestantes se comenzaron a reunir alrededor de las 16:30 horas, y al salir del sitio sonaron su claxon y gritaron consignas contra el Gobierno.



Este contingente avanzó por la Avenida Barragán y después tomó las calles del Centro.



Cerca de las 18:30 horas, loscinco contingentes se reunieron en la Explanada de los Héroes.



La mayoría de los participantes portaba carteles con la leyenda "No al gasolinazo, fuera Peña Nieto".



"Los ciudadanos de Nuevo León queremos que se acabe la injusticia, fuera Peña, fuera Peña, fuera Peña", señaló uno de los oradores.



En el templete comenzaron los posicionamientos por parte del algunos integrantes del Congreso Nacional Ciudadano.



Entre los oradores están Pedro Alejo Rodríguez "Fufito", Camilo Ramírez y Gilberto Lozano.





“Ese no es el pueblo”, gritan manifestantes mientras un grupo vandaliza el Palacio de Gobierno en Monterrey . https://t.co/WTdqWYTpMm pic.twitter.com/8SEUBL6dRe — Reporte Índigo (@Reporte_Indigo) 6 de enero de 2017