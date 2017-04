Las reformas al Código Penal de Tamaulipas son herramientas y armas para que el ejecutivo estatal pueda enfrentar la delincuencia en el Estado y en el caso de la supuesta “ley mordaza” aseguran legisladores que se pudo haber mal interpretado.

Jesús María Moreno Ibarra, diputado local por el PAN, comentó que se busca tipificar los poncha llantas y otros aspectos más para coadyuvar en la labor de las fuerzas de seguridad.

Respecto a la supuesta ley mordaza para los ciudadanos y medios de comunicación, el legislador señaló que se iba a informar mejor del tema, pero que el gobierno no va en contra de la libertad de expresión.

“Son delitos que son de dos a tres años de prisión, no estaban tipificados, ahora sí están tipificados como delito, tengo que checar, he visto en algunos medios de comunicación que se está coartando la libertad de prensa; necesito checarlo; yo no creo que sea así.

“Se debe de estar mal interpretando, necesito verlo bien, aunque la hayamos presentado necesito verlo bien para darles una opinión al respecto pero yo no creo que el gobernador vaya en contra de la libertad de expresión”, dijo.

El legislador por el PAN señaló que es importante que el ejecutivo no esté de manos amarradas y pueda llevar las tareas de seguridad con un mejor rumbo.