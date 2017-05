Se cumplirá SB 4: Policía

Laredo, Tx.- La Ley SB4 no es bien vista por la autoridad local, pero la harán cumplir, si entra en vigor el 1 de septiembre, los patrulleros decidirán si piden estatus legal a las personas y si hacen tareas de agentes migratorios.

El alcalde de Laredo y el jefe de la Policía municipal, Pete Sáenz y Gabriel Martínez, respectivamente, en conferencia de prensa, dijeron que se normará la actuación de los policías, con sumo criterio y discreción para que no afecten a víctimas de delitos, ni a testigos o personas ajenas a un ilícito, sólo a los posibles sospechosos de tales conductas antisociales.

Sáenz, Martínez y el cabildo local, están en contra de la ley, pero si la misma entra en vigor, tendrán que obedecerla o les significarán sanciones, perjuicios, multas y demandas a ellos por promover su incumplimiento.

“Es una ley y esta ley tiene dientes y muerde, habría multas económicas, demandas civiles y hasta separaciones del cargo para quien no siga el mandato, para quien declare públicamente que no la va a seguir y haga desistir a sus policías de que la ejecuten”, dijo el alcalde Pete Sáenz, quien se declaró a salvo de tal posible perjuicio, pues él, en su puesto, dijo, no tiene ese poder o atribuciones para dictar tales órdenes.

Gabriel Martínez, Jefe Interino de la Policía de Laredo, dijo que a título personal está decepcionado de esa ley, porque es algo que el estado de Texas y el país, no necesita.

Pero agregó que como autoridad policiaca la tiene que seguir, enforzar la ley, obedecerla, una ley que estará en efecto (cuando la misma sea oficial), porque el gobierno estatal lo indica que así sea y así se hará, si es que entra en vigor el 1 de septiembre.

Sáenz agregó que dicha ley complicará la relación y buena comunicación entre la ciudadanía y los policías.

Pues la ciudadanía la pensará dos veces sobre si colabora con la policía o no, andarán y hablarán con mucho más cuidado, porque algunos no están documentados, especialmente las víctimas de un delito, no denunciarán libremente.

“Como en casos de violencia doméstica o si son víctimas de un robo u otro delito, pero son extranjeros sin documentos migratorios, preferirán quedarse con la afectación”, explicó el alcalde.

“No vamos a andar parando a la gente su estatus, la ley lo prohibe, solo si la gente cae (incurre) en un delito, pero siempre ha sido así, la policía siempre ha hecho valer esa autoridad (pedir identificación a quien se le marca el alto o es acusado de un delito o falta), no a los demás cercanos, pero ajenos a sus ilícito o falta del sospechoso”.

Agregó el mayor de Laredo, que hay que proteger a la ciudadanía inocente, para lo cual los policías municipales deberán ser razonables, compasivos y que utilicen su discreción y criterio al máximo.

“Pero no queremos caer en problemas nosotros, los patrulleros deberán ser cuidadosos, porque no queremos caer en problemas nosotros, porque también como oficiales él (Gabriel Martínez ) y yo, también si violamos la ley, hay cargos en contra de nosotros”.