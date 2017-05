Secuestran a dueño de una televisora

Morelia, Mich.

Familiares del periodista Salvador Adame Pardo, propietario del canal 6TV de Nueva Italia, municipio de Múgica, Michoacán, confirmaron que un comando secuestró al comunicador sin que tengan información sobre su paradero; dijeron que el gobierno estatal ha pedido su silencio mientras se realiza la investigación.



Franco Urtiz Martínez, productor de Canal 6TV y cuñado del periodista desaparecido, indicó que luego de que la tarde-noche del jueves se registrara la privación ilegal de la libertad, acudieron a la Procuraduría General de Justicia para interponer la denuncia.

Según Urtiz Martínez, Salvador Adame fue sacado de un establecimiento comercial por un grupo armado, a pesar de que debido a la falta de dinero había dejado su labor periodística.

“De hecho él ya se había retirado de los medios, a causa de que estaba cansado y por la situación que se está viviendo ahí; sí, de vez en cuando escribía una nota y la mandaba. Él estaba trabajando en una purificadora de agua y ahí es a donde llegaron por él. Una Ford Lobo negra, con gente armada y encapuchada y se dirigieron directamente a él, o sea, iban por él”, narró Urtiz Martínez.

Describió que con arma en mano, los hombres obligaron a Salvador Adame a abordar la camioneta con placas del Estado de México para después huir, y tras 14 horas de desaparición, los responsables no se han comunicado con los familiares para exigir algún rescate.

El cuñado de Salvador Adame desconoce si existían amenazas de muerte contra el periodista, pues sólo hizo públicas sus diferencias con el gobierno municipal.

“Sí, tenía algunas diferencias con el presidente municipal, pero nada más, hasta ahí. En su trabajo, Salvador siempre es aventado, en cuanto a dar información y darla a conocer tal y como es, no tenía tintes políticos, es muy directo”, detalló Franco Urtiz.

Ante la desaparición, la familia de Salvador Adame prevé realizar una manifestación en la capital del estado para exigir al gobierno michoacano que este atentado no quede impune.

“Los del gobierno del estado nos hablaron para pedirnos que no difundiéramos la noticia, que no publicáramos nada en las redes sociales porque ellos están haciendo su trabajo, que nos esperemos a que pasen 72 horas, pero no estamos de acuerdo”, aseguró Franco Urtiz.