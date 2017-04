Se aleja la Real de puestos de Europa

Ciuad de México

La Real Sociedad perdió este martes por la mínima diferencia ante el Atlético de Madrid y salió de los puestos de Europa en la Liga española.

Los txuri urdin ya son séptimos en la clasificación con 49 puntos y por primera vez desde la Jornada 9 no se encuentran entre los primeros seis puestos.

El descalabro es parte de la baja de juego que ha tenido en las recientes fechas el equipo donde milita Carlos Vela, quien jugó todo el encuentro pero pudo hacer poco.

Por su parte, los colchoneros reafirmaron su tercer lugar de la clasificación, en el cual ya tienen 61 unidades.

La victoria de los jugadores de Diego Simeone se dio gracias a un gol de Filipe Luis al minuto 28 y fue producto de una triangulación del defensa con Fernando Torres para quedar frente al arco.

Los rojinegros no tuvieron el mayor riesgo de no obtener el triunfo tras irse adelante dado que la Real Sociedad no mostró su mejor cara, apenas al inicio del segundo tiempo puso en algunos aprietos al rival.

De hecho, el Atlético pudo obtener un triunfo más holgado de no ser porque el “Niño” estrelló en la primera parte un remate al poste, cuando tenía el arco abierto.