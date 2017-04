Se ahoga al esconderse de pandilleros en almacenamiento de Drenaje

Monterrey, México.

La víctima fue identificada como Faustino Jiménez Hernández, de 24 años, de acuerdo con familiares que llegaron al lugar.

Los hechos fueron reportados alrededor de las 15:00 horas, en el tanque de Agua y Drenaje ubicado en el cruce de Francisco de Asís y Loma Verde, en la Colonia 16 de Septiembre.



Al lugar llegaron socorristas de la Cruz Verde de Monterrey, quienes ubicaron el cuerpo a una profundidad de unos 3 metros.



Rescatistas de Protección Civil de Monterrey, así como el equipo de buceo de la Cruz Verde realizaron las maniobras para sacar el cadáver del tanque.



De acuerdo con testigos, Jiménez Hernández era perseguido por pandilleros con los que tenían viejas rencillas.



Aunque el tanque está bardeado y tiene portones para evitar que entren personas ajenas a Agua y Drenaje, los pandilleros ya habían hecho un boquete en una de las bardas.



Por ese boquete, Jiménez Hernández ingresó al lugar y posteriormente corrió al tanque, en donde se metió por un punto en donde no había tapa.



Sin embargo, los rescatistas presumieron que la víctima pensó que el tanque no tenía agua o no estaba funcionando, pero minutos después se activaron unas turbinas que generan corriente, por lo que Jiménez Hernández fue arrastrado al contenedor.